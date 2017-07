Ausraster auf Instagram Rache-Porno: Muss Rob Kardashian jetzt ins Gefängnis?

Blac Chynas (29) Anwalt macht sich offenbar bereits Gedanken, was er gegen Rob Kardashian (30) unternimmt. Der hatte gerade für Aufsehen gesorgt, weil er intime Fotos seiner Ex-Verlobten via Social Media verbreitet haben soll. Er prüfe alle rechtlichen Mittel, um seiner Klientin zu sagen, wie es weitergehen könne, erklärte ihr Anwalt gegenüber People. Neben den Nacktfotos, die Kardashian auf Twitter und Instagram gepostet haben soll, hat er angeblich auch Leute zum Haus von Blac Chyna geschickt, um Sachen abzuholen, die gar nicht existierten, erklärte zudem ein Insider, der ihr nahestehen soll: "Es müssen Grenzen gesetzt werden, weil es gerade außer Kontrolle ist", so die Quelle weiter. (Wenn Sie mehr über das Leben der Kardashians wissen wollen: "Keeping Up With The Kardashians" finden Sie hier )