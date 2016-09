Am Montag musste die Bundespolizei am Hauptbahnhof einschreiten, als ein Mann begann, auf seine Ehefrau einzuschlagen. Als die Beamten eingriffen, rastete der 36-Jährige aus.

Ludwigsvorstadt - Wie die Bundespolizei berichtet, musste eine Streife am Montagmittag am Hauptbahnhof einen 36-jährigen Syrer von seiner Ehefrau (38) trennen. Zunächst kam es in einem Zug, später am Bahnhof, zu der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Eheleuten. Der Mann schlug seine Frau mehrmals mit der Faust – und das vor den Augen des gemeinsamen acht Jahre alten Sohnes!