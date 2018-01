Kein Umzug in größeres Stadion

"Das ist ja ein Freilos, oder?", kommentiere Paderborns Geschäftsführer Sport Markus Krösche das Spiel gegen den Rekordpokalsieger in der ARD scherzhaft. "Wir nehmen es so an und gucken, was passiert. Jeden Gegner nehmen wir gerne, die Bayern natürlich auch." In den bisherigen Runden hatte sich sein Club jeweils gegen Zweitligisten durchgesetzt - die Gegner hießen FC St. Pauli, VfL Bochum sowie FC Ingolstadt.

Ein Umzug in ein größeres Stadion wie bei der Erstrunden-Niederlage gegen die Münchner 2001 komme für den SCP nicht in Frage. "Nein, nein, wir bleiben in Paderborn", sagte Krösche.

Auch die Bayern sind mit dem Los sehr zufrieden: "Wir werden nie einen Gegner unterschätzen. Wir sind zufrieden mit dem Los, es hätten uns auch Erstligisten treffen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir weiterkommen", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Die Halbfinals finden am 17. und 18. April statt, das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist für den 19. Mai terminiert.

DFB-Pokal: Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen SC Paderborn FC Bayern München Schalke 04 VfL Wolfsburg

