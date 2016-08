Machbare Aufgabe für Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber. In der ersten Runde der US Open trifft sie auf eine Slowenin. Die weiteren Deutschen erwischen ebenfalls machbare Aufgaben. Nur für Dustin Brown wird es schwer.

New York - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber trifft bei den US Open in der ersten Runde auf die Slowenin Polona Hercog. Das ergab die Auslosung am Freitag in New York.