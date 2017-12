Manchester United

Manchester United um den wiedergenesenen Superstar Zlatan Ibrahimovic gewann souverän die Gruppe A. Allerdings war das schon vor der Saison zu erwarten. Mit dem FC Basel, ZSKA Moskau und Benfica Lissabon bekam es das Team von Jose Mourinho nicht mit der absoluten Weltklasse im Klubfußball zu tun. Die einzige Niederlage kassierte man auswärts gegen den FC Basel, der sich hinter ManU als Gruppenzweiter ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierte.

Das Duell Bayern gegen Manchester United gilt als Champions-League-Klassiker. Nicht nur die Nachspielzeit im Finale 1999 in Barcelona ist den Bayern-Fans noch im Gedächtnis.

Zuletzt trafen die Bayern im Viertelfinale 2014 auf die "Red Devils". Mit einem Unentschieden in Manchester und einem souveränen 3:1-Erfolg in der Allianz Arena setzten sich die Bayern mit ihrem damaligen Trainer Pep Guardiola souverän durch.

Gegen den aktuell zweiten der Premier League haben die Bayern eine beeindruckende Bilanz in der Champions League. Neben dem Finale im Camp Nou 1999 verloren die Bayern nur ein weiters Spiel in der Champions League gegen die "Red Devils". Den zwei Niederlagen stehen vier Siege und fünf Unentschieden gegenüber.

AS Rom

Für eine Überraschung sorgte die Roma in der Gruppe C. Dort erreichten die Italiener den Gruppensieg vor dem punktgleichen FC Chelsea und Vorjahresfinalisten Atletico Madrid. Obwohl der AS Rom in der Serie A derzeit nur auf Rang vier rangiert, hat er damit in der Champions League begewiesen, dass er für jede Mannschaft ein gefährlicher Gegner sein kann.

Der FC Bayern hat dagegen nur gute Erinnerungen an den AS Rom. In der Champions-League-Saison 2014/15 fertigten die Bayern die Roma in der Gruppenphase auswärts mit 7:1 ab.

Überhaupt verlor der FC Bayern von sechs Pflichtspielen nur eines gegen das Team aus der italienischen Hauptstadt. Fünf konnte man gewinnen.

FC Barcelona

Barca wäre natürlich DAS Hammer-Los. Die Katalanen sine derzeit in Topform. Erster Tabellenplatz in der spanischen Liga (acht Punkte Vorsprung auf Erzrivalen Real Madrid) und vier Siege (bei nur zwei Unentschieden) in der Champions-League-Gruppenphase machen das Team von Ernesto Valverde zu einem heißen Kandidaten auf den Titel.

Bei den Bayern dürfte wohl niemand scharf drauf sein, schon im Achtelfinale auf Barca um Superstar Lionel Messi zu treffen. Beim letzten Duell scheiterten die Bayern im Halbfinale an den Katalanen. Nach einer 3:0-Auswärtspleite brachte den Bayern auch der Rückspiel-Sieg (3:2) in der Allianz Arena nichts mehr.

Insgesamt haben die Bayern aber eine überraschend positive Bilanz gegen die Katalanen. Von zehn Aufeinandertreffen verlor der deutsche Rekordmeister lediglich zwei Mal, bei sechs Siegen und vier Unentschieden.

Manchester City

Ein Duell gegen Manchester City, den aktuell Tabellenersten der Premier League, hätte eine ganz besondere Brisanz. Es wäre das erste Wiedersehen mit dem Ex-Trainer Pep Guardiola nach dessen Weggang. Jupp Heynckes träfe damit als neuer, alter Bayern-Trainer quasi auf seinen direkten Nachfolger.

Aber nicht nur, weil Pep Guardiola noch den Großteil des Bayern-Kaders sehr gut kennt, wären die Citizens ein richtig dicker Brocken im Achtelfinale. Schon einen Spieltag vor Schluss ist City der Gruppensieg in Gruppe F nicht mehr zu nehmen. Ein Sieg gegen Donezk trennt die Guardiola-Elf noch vom sechsten Sieg im sechsten Spiel der Gruppenphase. In der Liga hat das Team um den deutschen Youngster Leroy Sane schon acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester United.

Besiktas Istanbul

Besiktas Istanbul ist die große Unbekannte unter den potentiellen Achtelfinal-Gegnern des FC Bayern München. Erstmals qualifizierten sich die Türken für die K.o.-Runde der Champions League. In der Gruppe G konnten sie sich gegen RB Leipzig, den FC Porto und die AS Monaco durchsetzen.

Die Bayern trafen bislang erst zwei Mal auf Besiktas. In der Vorrunde der Champions-League-Saison 1997/98 gewannen die Bayern beide Spiele souverän (2:0/2:0).

Tottenham Hotspurs

Die Spurs von Trainer Mauricio Pochettino liegen in der starken englischen Liga derzeit zwar nur auf Rang acht, konnten aber in der Gruppe H Real Madrid hinter sich lassen. Sie wären also auf alle Fälle auch ein gefährlicher Gegner im Achtelfinale.

Die letzten Duelle gegen den FC Bayern fanden allesamt in den 80er Jahren statt. Von vier Begegnungen konnten die Bayern zwei gewinnen, bei einer Niederlage und einem Unentschieden.

Noch alles offen in Gruppe E

In der Gruppe E geht es einen Spieltag vor Schluss noch wahnsinnig eng zu. Mit neun Punkten und als Tabellenerster hat der FC Liverpool die besten Chancen auf den Gruppensieg, dahinter lauern aber der FC Sevilla (acht Punkte) und Spartak Moskau (sechs Punkte). Alle Teams haben noch Chancen auf den Gruppensieg und sind damit noch potentielle Gegner des FC Bayern im Achtelfinale.

