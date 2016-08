BVB empfängt Union

Vizemeister und DFB-Pokal-Finalist Borussia Dortmund spielt zuhause gegen Zweitligist Union Berlin. Zweitligist 1. FC Nürnberg trifft auf Schalke 04, diese beiden Klubs verbindet eine große Fanfreundschaft. Das ergab die Auslosung in der ARD am Freitagabend in der München durch DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.