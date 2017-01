Ausleihe geplant Medien: Nationalspieler Zirbes vor Wechsel zum FCBB

Nach Informationen von Channel 5 ist Zirbes schon auf dem Weg nach München, um die obligatorischen medizinischen Untersuchungen zu absolvieren. In der laufenden Euroleague-Saison konnte Zirbes allerdings nicht an die überragenden Leistungen aus Belgrader Zeiten anknüpfen. In bislang 15 Auftritten in der Euroleague stand Zirbes nur zweimal in der Startformation.

Sollte der Wechsel noch vor Mittwoch über die Bühne gehen, wäre Zirbes auch im Eurocup spielberechtigt. Dort können die München mit einem Auswärtssieg bei Lietkabelis Panevezys den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.