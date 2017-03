München - 173 Mal in Folge war die Allianz Arena bei Bundesligaspielen des FC Bayern ausverkauft. Das Stadion in Fröttmaning ist also, zumindest im Ligabetrieb, zu 100 Prozent ausgelastet. Damit stehen die Bayern und ihre Spielstätte auf Platz eins aller europäischen Ligen. Das hat das Portal transfermarkt.de ermittelt. Was die Auslastung des Stadions angeht, macht den Münchnern europaweit also niemand etwas vor.