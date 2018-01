Dieses Plakat hing in den Toiletten des Mathäser-Kinos in München. Foto: S.Kraus

Statement von "Südkino"

Mittlerweile wurden die Plakate aus den Waschräumen des Mathäser-Kinos wieder entfernt, "Südkino" trat außerdem mit einem Statement zu dem Vorfall an die Öffentlichkeit. "Unser Plakat, mit dem wir Zeitzeugen vom Abend des Amoklaufs am 22.Juli 2016 suchen, ist in Abstimmung mit dem Mathäser Filmpalast bereits von der Toilette des Mathäser entfernt."

Das Ziel des Films sei nicht, den Täter in den Vordergrund zu stellen, vielmehr wolle man die Geschichten der Stadt an besagtem Abend aufgreifen. "Unsere Absicht ist es, einen seriösen Film über den Abend des Attentats zu machen. Dazu gehört unbedingt das Leid der Opfer. Wir möchten aber auch dem Entstehen der Panik in der Innenstadt nachspüren. Dazu brauchen wir Zeitzeugen. Diese sollte das Plakat ansprechen."

Auch für das Aufhängen der Plakate in den WCs des Mathäser-Kinos entschuldigt sich die Produktionsfirma öffentlich: "Für den unglücklichen Umstand, dass unser Plakat auf der Toilette hing, möchten wir gegenüber den Angehörigen der Toten des Abends vom 22.Juli 2016 unser aufrichtiges Bedauern aussprechen."

Lesen Sie auch: "Der Amoklauf hätte verhindert werden können" - Prozess gegen Waffenverkäufer