Knallharte Forderungen an Asylbewerber stellt die CSU in ihrem neuen Forderungskatalog zur Flüchtlingspolitik. Doch ausgerechnet im Kapitel über die deutsche Sprache unterläuft der Partei ein peinlicher Lapsus.

München - Man muss es so sehen: Der Forderungskatalog wurde auch im Angesicht der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern geschrieben, die CSU war aufgeregt ob der zweistelligen Werte der AfD. Also wurden verschärfte - nicht unbedingt neue - Forderungen in das Papier gepackt.