Ausgaben in Millionenhöhe Wird Trump der teuerste Präsident aller Zeiten?

Amerika möchte er wieder groß machen. Als Geschäftsmann weiß Donald Trump (70): Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und so schickt er sich nach gerade einmal einem Monat im Amt als mächtigster Mann der Welt an, auch der kostspieligste zu werden. Das zumindest will die US-Seite "The Washington Post" herausgefunden haben - und wird damit von Trump wohl bald als "Fake News" abgetan und sich in illustrer Gesellschaft wie der "New York Times" oder der Sender ABC, CBS und CNN befinden.