Schon lange flirtet er mit anderen F1-Teams. Nun aber wagt er tatsächlich den Seitensprung. Alonso geht fremd. Die neue Liebe: IndyCar. In Bahrain verkündete der 35-Jährige, er wolle bei den legendären Indy500 starten, ein Rennklassiker in den USA. Bereits in den vergangenen Wochen hat er dafür Probefahrten absolviert.

Auch nach seinem Heim-Grand-Prix setzt sich der zweimalige Weltmeister ins Flugzeug, um nach Indianapolis zu jetten zum Freien Training für den Klassiker am 28. Mai im Oval von Indianapolis. Für das neue Techtelmechtel lässt er sogar den Großen Preis von Monaco aus. Dass sein Team ihm das zweigleisige Fahren ermöglicht und im PR-trächtigsten Rennen der Saison auf ihn verzichtet, sagt einiges zum Verhältnis zwischen beiden aus.

Gutes Auto fehlt

Schuld an seiner neuen Affäre hat auch Michael Schumacher. "Wenn ich der beste Fahrer der Welt sein will, habe ich zwei Optionen: Ich gewinne acht Mal die Formel-1-WM, einmal mehr als Michael, was sehr unwahrscheinlich ist", sagte Ehrgeizling Alonso. "Die zweite ist: Ich gewinne in verschiedenen Serien und bin ein Fahrer, der Rennen fahren und gewinnen kann in jedem Auto und in jeder Serie." Bei den Indy 500 startet er im Siegerteam des letzten Jahres. Die US-Fans feiern den Newcomer bereits.

Ruhm. Erfolg. Anerkennung. In Übersee wartet all das, was die Formel 1 ihm derzeit nicht bieten kann. Dabei gilt der Asturier noch immer als einer der besten Fahrer im Feld. "Schnelligkeit, Aggressivität – darin ist er der Beste", sagte Mercedes-Aufsichtsrat Niki Lauda. Was Alonso fehlt, ist ein gutes Auto.

"Das Team arbeitet hart daran, die Situation zu verbessern. Da kann ich nicht einfach verschwinden", versicherte Alonso zuletzt zwar immer wieder. Trotzdem glaubt kaum jemand in der Formel 1, dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Die Beziehung Alonso/McLaren scheint am Ende. Übrigens hat Alonsos Seitensprung schon Opfer gefordert. Bei seinen ersten Runden im IndyCar überfuhr er ein Taubenpärchen.

