Ausfahrt im neuen Panamera-Spitzenmodell Turbo S E-Hybrid: Genug ist nicht genug

Blitzschnell und weitestgehend neutral

Und blitzschnell und weitestgehend neutral, also ohne Über- oder Untersteuern, zirkelt der Panamera auch durch die Kurvenschikanen. "Die Spreizung ist enorm", sagt Rennfahrer Timo Bernhard, der den neuen Plug-in-Hybriden über die Strecke pilotiert. Der neue E-Hybrid lässt sich fahren wie ein reinrassiger Sportwagen, aber auch sehr effizient nur mit Strom nutzen - bis zu 50 Kilometer am Stück. Der Verbrauch auf dem Normprüfstand wurde mit 2,9 Liter Sprit und 16,2 kWh Strom pro 100 Kilometer berechnet. Das ist natürlich wirklich graue Theorie, denn bei artgerechtem Einsatz dürfte auch der Normverbrauch des Turbo S ohne Strom von 9,3 Liter mit dem Hybrid-Panamera nicht zu schaffen sein. Aber darauf kommt es künftigen Eignern der Allrad-Luxus-Limousine wohl nicht unbedingt an, sondern eher auf diesen beeindruckenden Punch in allen Lebenslagen. Der macht Überholmanöver in Zehntelsekunden möglich und schafft das schöne Bewusstsein, praktisch immer noch reichlich Reserven in petto zu haben.



Die Bedienelemente sind typisch Porsche, typisch Panamera. Auf dem großen Display in der Mitte des Armaturenbretts wird das Energie-Management des Plug-in-Hybriden dargestellt. Foto: Porsche

Auf Luxus, Sicherheit und Komfort müssen der Panamera Turbo S E-Hybrid-Eigner und seine bis zu drei Mitfahrer natürlich auch nicht verzichten. Alles ist da und alles ist drin, was angenehm ist und zeitgemäße Vernetzung und Infotainment ermöglicht. Dieses kraftvolle Gesamtkunstwerk auf Rädern lässt sich Porsche mit mindestens 185.736 Euro vergüten, die Executive-Version mit um 150 Millimeter längerem Radstand kostet ab 199.183 Euro. Und spätestens hier stellt sich dann vielleicht die Frage, ob der schwächere und langsamere Panamera 4 E-Hybrid (340 kW/462 PS, 278 km/h) mit seinem Basispreis von 107.553 Euro nicht auch genügend Fahrspaß liefern würde. Wobei eingefleischte Leistungsfans mit entsprechendem Budget in diesem Fall einen Titel von Liedermacher Konstantin Wecker zitieren können: "Genug ist nicht genug!"