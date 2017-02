Ausbau im Münchner Norden Großbaustelle in Freimann: Die neue BMW-Stadt

Freimann - BMW buddelt und baut bald in Freimann: Der Automobilkonzern will in den nächsten Jahren und Jahrzehnten seine Unternehmensbereiche im Münchner Norden massiv ausbauen. Die Bauanträge dazu sind in Vorbereitung. Der erste Bauabschnitt soll schon im Sommer 2019 fertig sein. Das Firmenareal in der Lilienthalallee reicht im Osten an das Gelände des Eisenbahner-Sportvereins Freimann (ESV) heran. Im Norden endet es am Alois-Wolfmüller-Weg.