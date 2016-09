Charly gehört wie drei weitere Seelöwen zu einem Zirkus, der derzeit auf einem Veranstaltungsgelände in Coburg gastiert. Sein Pfleger beschreibt Charly als Frühaufsteher - am Montagmorgen aber wartete er nicht einmal sein Frühstück, die Fischfütterung, ab. Passanten sahen den entwischten Charly und riefen die Polizei, sodass der Pfleger den Seelöwen in den Zirkus zurückbringen konnte.