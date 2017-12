Aus Solidarität mit ihren Kolleginnen Stiller Protest bei den Golden Globes: Männer kommen auch in Schwarz

Die Frauen hat es bereits angekündigt, nun ziehen die Männer nach: Um gegen sexuelle Belästigung von Frauen, die jahrzehntelang in Hollywood geduldet wurde, zu protestieren, wollen die Frauen der Filmbranche in komplett schwarzen Outfits zu den Golden Globes am 7. Januar 2018 erscheinen. Nun bestätigte Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (45, "Baywatch"), dass zumindest einige Männer aus Solidarität ebenfalls an der stillen Protestaktion bei der Preisverleihung teilnehmen werden. (Sehen Sie Dwayne "The Rock" Johnson in "Fast & Furious 8" hier)