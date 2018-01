Auch Geschäftsführer Armin Veh lobte Jakobs. "Es ist alles andere als selbstverständlich, dass man in einem Bundesligaklub in einer so schwierigen Situation ein ganzes Trainerteam aus dem Nachwuchs in den Profibereich übernehmen kann, das dort sofort funktioniert - und dass zugleich im Nachwuchsleistungszentrum nahtlos weitergearbeitet werden kann", sagte Veh mit Blick auf das neue Trainerteam mit Stefan Ruthenbeck an der Spitze, das zuvor in der Jugend tätig gewesen war.

Der Klub hat in dieser Saison nahezu seine gesamte sportliche Führung ausgetauscht. Der langjährige Erfolgstrainer Peter Stöger wurde im Dezember entlassen, Vehs Vorgänger Jörg Schmadkte war im Oktober zurückgetreten.

Ruthenbeck: Werden in Hamburg auf Sieg spielen

Trainer Stefan Ruthenbeck hat für den Auftritt seines 1. FC Köln im Bundesliga-Krisenduell beim Hamburger SV eine mutige Vorgehensweise angekündigt. "Wir werden auf Sieg spielen - von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben Endspiele ausgerufen. Und das leben wir auch", sagte der Trainer des Tabellenletzten. "So lange wir in der Situation sind, in der wir sind, zählen nur Siege."

Bei einem Erfolg beim Tabellenvorletzten HSV am Samstag könnten die Kölner den Abstand auf drei Punkte reduzieren. Mit dem 1:0 am letzten Hinrundenspieltag gegen Wolfsburg und dem 2:1 am Sonntag im Derby gegen Borussia Mönchengladbach waren dem Bundesliga-Premierenmeister aus Köln die beiden ersten Siege in dieser Saison gelungen: "Das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben", sagte Ruthenbeck zum Last-Minute-Dreier im rheinischen Derby.

Lesen Sie hier: