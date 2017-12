It-Läden statt Boazn

Bilder aus der Zeit zeigen veruste Fassaden, zerfallene Hinterhäuser, düstere Boazn. In den Hinterhöfen werkelten noch etliche Handwerker. All das hat sich über die Jahrzehnte verändert. Doch der Mc Donald’s blieb. Vor zehn Jahren bekam man hier noch unter der Woche bis in die Morgenstunden seinen Burger, jetzt immerhin noch bis 1 Uhr, um eine Zeit, in der es in Haidhausen abseits des Johannis Cafés schon schwierig wird, seinen Hunger zu stillen.