Aus nach 22 Jahren Ende einer "Tatort"-Ära: Lürsen und Stedefreund hören auf!

Wenn 2019 der letzte Bremen-"Tatort" mit dem Duo läuft, wird Mommsen also 18 Jahre lang in der Hansestadt als Ermittler amtiert haben, Postel sogar 22 Jahre. Radio Bremens Programmdirektor Jan Weyrauch verspricht dem Duo für die Abschiedsfolge in zwei Jahren auch schon jetzt ein "furioses Finale". Eine kleine Feier haben sich Postel und Mommsen ja auch verdient: Länger als sie sind beim "Tatort" derzeit nur Ulrike Folkerts (55) in Ludwigshafen, Miroslav Nemec (62) und Udo Wachtveitl (58) in München und Klaus J. Behrendt (57) und Dietmar Bär (56) in Köln im Einsatz.