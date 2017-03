Die Partie spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, und die Bayern fanden zu selten Lücken in der kompakten Defensive der Gäste. "Die Niederlage war insgesamt nicht unverdient, aber es hätte auch anders laufen können. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt und das Spiel in der zweiten Halbzeit lange Zeit offen gestalten können. Dann hatten wir eine hochkarätige Chance durch Nicole Rolser. Wenn wir diese nutzen, dann läuft es wahrscheinlich anders. Wir haben einen guten Kampf geliefert und größtenteils stark verteidig", sagte FCB-Trainer Thomas Wörle.