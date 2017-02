Dustin Brown (Winsen/Aller) kämpft bei dem mit 540.310 Euro dotierten Hartplatz-Turnier am späteren Mittwoch gegen den topgesetzten Marin Cilic (Kroatien) bereits um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Mischas zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander Zverev (Nr. 4) ist nach einem Freilos in der ersten Runde am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Briten Aljaz Bedene gefordert.

Gemeinsam sind die Zverev-Brüder in Montpellier auch in der Doppel-Konkurrenz im Einsatz.