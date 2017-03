Aus Frust Wahllos auf Frauen eingestochen: 15 Jahre Haft für jungen Mann

Staatsanwaltschaft wollte lebenslange Haft

Fuchs hatte schon zu Beginn der Urteilsbegründung betont, ein vergleichbarer Fall sei ihm "in letzter Zeit nicht untergekommen". Es sei unerklärlich, wie ein gesunder junger Mann am helllichten Tag durch die Gegend fährt, den Garten eines Hauses betritt und zwei Frauen ohne Hemmungen und Skrupel fast umbringt. "Es stellt sich schon die Frage, was in unserer Gesellschaft los, dass so etwas möglich ist", sagte der Vorsitzende. Als möglichen Grund nannte er ständige Horrormeldungen im Fernsehen.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor einer Woche lebenslange Haft beantragt. Der Verteidiger hatte im Fall der niedergestochenen Tochter auf versuchten Mord und im Fall der Mutter lediglich auf versuchten Totschlag plädiert. Er hielt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren für angemessen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte an, erst nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe über eine Revision entscheiden zu wollen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht dazu äußern, ob auch sie Rechtsmittel einlegt.