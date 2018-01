Doha - Es gibt Parallelen zum Triple-Jahr 2013, doch auf ein Detail verzichtet Jupp Heynckes diesmal in Doha. Die morgendlichen Läufe, die der Trainer des FC Bayern damals in der Dunkelheit abhalten ließ, finden nicht statt. Die Zeit sei einfach zu kurz, verriet Heynckes am Mittwoch: "Letztes Mal waren es zehn Tage, in diesem Jahr sind es fünf."