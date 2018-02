Aus der Sommerhochzeit wird nichts Prinzessin Eugenie: Der Hochzeitstermin steht

Prinzessin Eugenie (27) und ihr Verlobter Jack Brooksbank (31) haben das Datum ihrer Hochzeit festgelegt: Die zweite britische Royal-Hochzeit des Jahres wird am 12. Oktober stattfinden. Das gab Eugenies Vater, Prinz Andrew (57), via Twitter bekannt. An der Location wird sich dem Tweet zufolge nichts ändern: Eugenie und Brooksbank werden sich in der St. George's Chapel in Windsor das Ja-Wort geben.