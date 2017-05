Aus der Nähe Galerie Thomas Modern: August Macke

Werke, die seine langsame Annäherung an den Blauen Reiter verfolgen lassen, seine spätere Entwicklung und auch erste Versuche in Richtung der Abstraktion aus den Jahren 1912-1913 dokumentieren.

Eine Sonderstellung nehmen Skizzen ein, die von einer vierzehntägigen Reise inspiriert sind, die er im April 1914 in Begleitung von Paul Klee und Louis Moillet nach Tunesien unternimmt. Sie erzählen von "Reitenden Arabern", von einer heftigen "Türkenschlacht" aber auch von "Königen aus dem Morgenland" in der Wüste, die beinah märchenhaft wirken. Der kurze Aufenthalt in Nordafrika erweist sich für Macke wie die Ruhe vor dem Sturm. Wenige Monate später wird er vom Militär eingezogen und fällt schon im September 1914 in der Champagne. Anderthalb Jahre später wird sein Freund und Mitstreiter Franz Marc sein Schicksal teilen.

Mackes Korrespondenz gewährt einen Einblick in die Ängste, die die Schrecken des Krieges diesem nach Harmonie strebenden Künstler einflößen. Nachzulesen ist in der Schau ein Brief an Elisabeth voller Sehnsucht für das verlassene Familienleben und für seine Arbeit. Ein letztes Zeugnis über die Sinnlosigkeit des kollektiven Massenmordes, dem viele talentierten Künstler und Schriftsteller auf beiden Seiten ebenso sinnlos zum Opfer fielen.

bis 17.05.2017