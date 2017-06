Aus dem Weltall gebeamt Emma Stone zeigt sich im ungewohnten "Star Trek"-Look

Stone trug ein ungewöhnliches Kleid, das an Armen und Brust an die Gold-Schwarze-Uniformvariante aus "Star Trek: The Next Generation" erinnerte, dann in ein Tartanmuster überging und in einen schwarz-roten Polka-Dot-Rock mündete. Ein Look, der in den unendlichen Weiten des Weltalls vielleicht etwas weniger für Staunen sorgen würde, als auf der guten alten Erde...