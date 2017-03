Aus dem Privatleben eines Ex-Kinderstars Mary-Kate Olsen kocht für ihre Stiefkinder

Demnach kümmert sich Mary-Kate rührend um ihre Stiefkinder, Julien (15) und Margot (13), die ihr Mann mit in die Beziehung gebracht hat. Warum die ungleiche Ehe so gut funktioniert, erklärt sie sich unter anderem damit, dass es beiden leicht fallen würde, hart zu arbeiten. "Wir brauchen nicht so viel Zeit, um herumzusitzen und nachzudenken." Andererseits habe sie "einen Ehemann, zwei Stiefkinder und ein Leben", daher müsse sie "nach Hause gehen und das Abendessen zubereiten", so Mary-Kate Olsen weiter. Sie und Sarkozy leben zusammen in einem 6,25-Millionen-Stadthaus (umgerechnet etwa 5,9 Mio. Euro) in New York.