Aus Angst vor einer Niederlage Donald Trump verlässt seine eigene Super-Bowl-Party vorzeitig

Donald Trump ist kein guter Verlierer - auch nicht, wenn es um Football geht. Das bewies der US-Präsident am Sonntag. Zwar siegte sein favorisiertes Team, die New England Patriots, am Ende. Allerdings sah es zwischenzeitlich ziemlich schlecht für die Mannschaft aus. So schlecht, das viele - und offenbar auch Trump - eine Niederlage erwarteten. Wie die "New York Post" berichtet, soll der 70-Jährige deshalb seine eigene Super-Bowl-Party, die er in einem Golfclub in Florida veranstaltete, frühzeitig verlassen haben. Er hat es offenbar nicht mehr ausgehalten, den Patriots bei der vermeintlichen Niederlage zuzusehen.