Baier vor Comeback

Sie setzen dabei vor allem auf das Wissen, in den vergangenen Jahren immer wieder um den Klassenverbleib gespielt zu haben. "Die Erfahrung hilft in diesen Situationen", sagte Baier, der wochenlang wegen Achillessehnenproblemen gefehlt hat, so wie der ebenfalls lange pausierende Stürmer Alfred Finnbogason aber ein Comeback anpeilt. "Er ist die Schaltzentrale", sagte Baum über Mittelfeldspieler Baier.

Für Ingolstadt ist der Abstiegskampf eine neue Situation, nachdem in der vorigen Saison unter Trainer Ralph Hasenhüttl nie Gefahr drohte. Nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus zehn Spielen haben die Schanzer inzwischen nichts mehr zu verlieren. Der Verein plant bereits zweigleisig, also auch für die 2. Bundesliga.

Freie Fahrt nach vorne

Just die vermeintlich aussichtslose Situation sieht Coach Walpurgis als Trumpf im Abstiegskampf - gerade nach dem 2:1 gegen Mainz. "Für andere Mannschaften ist es schon so, dass sie intensiv in den Rückspiegel schauen müssen", sagte er und schilderte die eigene Lage: "Wir haben freie Fahrt nach vorne."

Sein Augsburger Kollege will cool bleiben. Bei der Ingolstädter Partie gegen Mainz war Baum im Stadion und offenbar nicht beeindruckt. "Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir zuhause drei Punkte holen", prognostizierte er und kündigte an: "Wir wollen schauen, dass wir am Mittwoch etwas starten."

