Augezeichnete Gastronomen München & Bayern räumt ab: Die Preisträger des Gault Millau

Das "Beyond by Geisel", die neue Stadtresidenz im Hugendubel-Haus, bietet in stylischem Design Luxus pur mit zig Raffinessen. Für die Beyond-Chefs hat sich das jetzt ausgezahlt: Vom renommierten Restaurant- und Hotelführer "Gault&Millau" wurden die Brüder Geisel am Montag bei einer Gala in der BMW-Welt zum "Hotelier des Jahres" gekürt. Der Plural scheint bei diesem Ehrentitel nicht vorgesehen zu sein.