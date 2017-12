Augen- und Gaumenschmaus zugleich Mermaid Bowl: Das steckt hinter dem schönsten Food-Trend aller Zeiten

Die Grundlage

Los geht es mit einem Superfood, dem die Mermaid Bowl ihre schöne blaue Farbe zu verdanken hat: Spirulina. Es gehört zur Gattung der Cyanobakterien (auch Blaualgen genannt), die mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen vollgepackt sind. So besteht Spirulina zu 60% aus leicht verdaulichem, pflanzlichem Eiweiß sowie Kalium, Eisen, Vitamin A und Vitamin B12. Mittlerweile gibt es das Superfood in Pulverform in Reformhäusern, Apotheken, Drogerien oder auch online zu kaufen. Good to know: Die Vereinten Nationen und die World Health Organization empfehlen den Verzehr von Spirulina-Algen sogar Kindern!