Aufwühlendes Instagram-Posting Bella Thorne: "Als Kind wurde ich sexuell missbraucht"

Disney-Star Bella Thorne (20, "Shake It Up - Tanzen ist alles") enthüllt ein schreckliches Geheimnis! Die junge Schauspielerin offenbarte am Montag auf Instagram, dass sie als Kind durch die Hölle gehen musste. "Ich wurde sexuell missbraucht. Vom ersten Tag an, an den ich mich erinnern kann, bis ich 14 war. Dann hatte ich endlich den Mut, meine Zimmertür in der Nacht abzusperren und neben der Tür zu sitzen. Die ganze verdammte Nacht, immer darauf wartend, dass wieder jemand kommt", schreibt Thorne in einem aufwühlenden Posting.