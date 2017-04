Hintergrund ist, dass der 29-Jährige am Mittwoch das Pokal-Halbfinale zwischen den Bayern und Borussia Dortmund (2:3) besucht und dabei einen Mantel in der FCB-Vereinsfarbe Rot getragen hatte. "Ich dachte, ich falle in Rot nicht so auf - hat nicht geklappt", lächelte Nagelsmann die Gerüchte und die Breitseiten im Netz ironisch weg.