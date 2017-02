Auftritt bei Pre-Grammy-Party Paris Jackson: Dieser Ausschnitt ist wirklich tief

Ob Paris Jackson ihrem Ex zeigen will, was er verpasst? Die 18-Jährige soll sich vor kurzem von Drummer Michael Snoddy getrennt haben. Bei der jährlichen "Clive Davis Pre-Grammy Party" in Beverly Hills präsentierte sich Michael Jacksons (1958-2009) Tochter jedenfalls in ihrer ganzen Pracht. Die Robe, in der sie über den roten Teppich lief, bestach im oberen Teil durch schwarze Spitze mit floralem Muster. Wenig Stoff, viel Haut hieß das Motto, ein extrem tiefer V-Ausschnitt und der Neckholder-Stil sorgten für einen sexy Auftritt. Durch die fehlenden Ärmel kamen auch die zahlreichen Tattoos an ihren Armen zum Vorschein.