Goretzka überstrahlt alles

LEON GORETZKA: Der Schalker ist DER Gewinner des Spiels. Er leitete das 1:0 per Steilpass ein, holte den Elfer zum 2:1 raus und erzielte mit dem 3:1 sein erstes Länderspieltor – war also an allen deutschen Treffern beteiligt. "Leon war für mich der beste Mann auf dem Platz", meinte Teamkollege Joshua Kimmich. "Er war sehr präsent und hat sehr viel gearbeitet, Zweikämpfe gewonnen in der Defensive, hat überragende Läufe in die Tiefe gemacht", sagte Löw über seinen neuen Mittelfeldboss. Schon 2016 sollte der 22-Jährige das Olympiateam als Kapitän anführen, musste aber verletzt abreisen. "Er ist ein Riesentalent. Wir glauben an ihn, auch für die Zukunft", hatte Teammanager Oliver Bierhoff vor dem Anpfiff gesagt. "Ich sehe ihn so langsam auf dem Zug nach Russland 2018 fahren", sagte Kehl. Dann läuft übrigens auch Goretzkas Vertrag aus. Der FC Bayern hat sein Interesse hinterlegt.