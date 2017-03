Auftakt der neuen Staffel "Grill den Henssler": Sarah Lombardi stellt sich Koch und Gerüchten

Da rückt selbst die hart umkämpfte Küchenschlacht in den Hintergrund, wenn Lombardi "Grill den Henssler"-Moderatorin Ruth Moschner (40) intime Einblicke in ihre Gefühlswelt gibt. Denn bereits ein halbes Jahr zuvor hatte sie an der Kochshow teilgenommen - damals noch mit ihrem Ex Pietro (24)! "Das war schon extrem. Aber ich bin jetzt gewappnet, für alles, was kommt. Ich bin noch jung und natürlich mache ich Fehler", vertraut Lombardi der Moderatorin an. Einem Schauspiel der beiden sei Moschner damals jedenfalls nicht aufgesessen, beteuert die 24-Jährige: Man habe sich beim Koch-Auftritt noch immer geliebt und an eine gemeinsame Zukunft geglaubt.