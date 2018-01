München - Elf Punkte Vorsprung - na und? Ein so erfahrener Fußballtrainer wie Jupp Heynckes lässt sich vor dem "prickelnden" Start in die Bundesliga-Rückrunde am Freitagabend (20:30 Uhr/ZDF und Eurosport sowie im AZ-Liveticker) bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen natürlich nicht dazu verleiten, vorschnell einen Haken unter den sechsten Meistertitel des FC Bayern am Stück zu machen.