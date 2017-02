München - An das Hinspiel gegen den Hamburger SV im September hat Joshua Kimmich beste Erinnerungen. In der 88. Minute erzielte der Youngster des FC Bayern damals das 1:0-Siegtor. In Mittelstürmermanier – so, wie Kimmich im Herbst 2016 ja öfter auffiel: Jedes seiner bisher vier Saisontore gelang ihm in dieser Jahreszeit.