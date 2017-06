Aufschwung in Deutschland Arbeitslosenzahl erstmals seit 1991 unter 2,5-Millionen-Marke

Würde man auch jene Jobsucher zur amtlichen Arbeitslosigkeit dazu zählen, die derzeit an Aus- und Fortbildungskursen sowie Trainingsmaßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter teilnehmen, waren in Deutschland im Mai allerdings eine Million mehr Menschen auf Arbeitssuche - nämlich 3,526 Millionen. Fachleute sprechen von der so genannten Unterbeschäftigung. Der entsprechende Wert ist zwar im Mai leicht gesunken, wegen der großen Zahl von Flüchtlingen in Integrations- und Aufbaukurse aber deutlich höher als noch vor ein paar Jahren.