Seit kurzem wohnt Cathy Hummels (28) zusammen mit ihrem Mann Mats (27) wieder in München. Natürlich darf da der Oktoberfest-Besuch nicht fehlen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Hummels, was sie anstelle von Bier trinkt und warum dieses Jahr eine modische Herausforderung auf sie wartet.