Rosenheim/Lampferding – Heulende Sirenen, ratternde Rettungshubschrauber, Blaulicht, Schüsse, Explosionen: so mancher Rosenheimer fragte sich am Samstag und am Sonntag, warum denn in dem beschaulichen oberbayerischen Landkreis gar so viele Notfälle passieren. Dass der Verein für Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Bayern (MKT e.V.) eine groß angelegte Übung mit allerlei Ernstfall-Szenarien angesetzt und die Gemeinde Tuntenhausen sich sogar im Vornherein für eventuelle Lärmbelästigungen entschuldigt hatte, war zu vielen nicht durchgedrungen.