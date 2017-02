Tel Aviv - Das gibt's doch nicht! Das schwedische Einrichtungshaus Ikea hat sich offenbar an die Regeln einer bestimmten Religionsgemeinschaft angepasst - und speziell für deren Anhänger eine Broschüre nur mit Männern und Jungen auf den Fotos veröffentlicht. Das Produkt sei "speziell für die Haredi-Gemeinschaft angefertigt, in dem Versuch, diese Minderheit in Israel zu erreichen", teilte der Ikea-Einzelhandel-Manager in Israel, Schuki Koblenz, am Donnerstag mit.