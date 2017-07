Aufnahmen für ZDF-Show Gottschalk und "Wetten, dass..?": Das steckt hinter dem Comeback

Thomas Gottschalk (67) zurück auf der "Wetten, dass..?"-Couch: "Bild" zeigt den Entertainer in der Umgebung, in der ihn das TV-Publikum am liebsten hatte. Die Fotos stammen aus einem Kölner TV-Studio. Aufgezeichnet wurde demnach für die Abendshow "Wir lieben Fernsehen". Ab Samstag, 17. August (20:15 Uhr), gibt es laut ZDF die Show-Event-Reihe anlässlich "50 Jahre Farbfernsehen" mit vier Shows zu verschiedenen Themenbereichen. (Eine DVD zu "30 Jahre Wetten, dass..?" finden Sie hier)