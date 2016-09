In einem offenen Brief auf ihrer Homepage erklärt Olivia Jones , warum sie jetzt Anzeige gegen den Vorsitzenden der AfD Sachsen-Anhalt erstattet hat.

Eine hat die Nase gestrichen voll: Olivia Jones (46). Deutschlands bekannteste Dragqueen hat André Poggenburg, den Landesvorsitzenden der AfD Sachsen-Anhalt, auf der Davidwache in St. Pauli wegen Volksverhetzung angezeigt. Auf ihrer Homepage erklärt Jones in einem offenen Brief ihre Beweggründe. Ihr sei klar, dass Poggenburg diesen Schritt "von jemandem wie mir vermutlich als ,Ritterschlag' empfinden wird. Aber ich will mich später nicht fragen lassen müssen, warum ich die Klappe gehalten habe."