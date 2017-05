Auffallen um jeden Preis Tüll und Pailletten: Nicole Kidman in Cannes

Hollywood-Star Nicole Kidman (49) beweist stets einen sehr ausgefallenen Geschmack, was die Red-Carpet-Looks betrifft. Und auch zur Premiere ihres neuen Streifens "How to Talk to Girls at Parties" im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes erschien die Australierin am Sonntag in einem Kleid, das durchaus als Varietékostüm durchgegangen wäre. Nicole Kidman in der HBO-Serie "Big Little Lies" sehen Sie bei Amazon Prime - hier geht's zur ersten Staffel