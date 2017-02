Am 13. Februar bemerkte er beim Überholen eines Autos, dass der Fahrer bewusstlos war. Der VW schrammte bereits an der Mittelleitplanke und fuhr gefährlich in Schlangenlinien. Er schob sich mit seinem Tesla vor den Passat und ließ ihn auffahren – so konnte er das Auto langsam abbremsen... und dem bewusstlosen Fahrer wohl das Leben retten. Danach alarmierte er Rettungsdienst und Feuerwehr – als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge auf der linken Fahrspur. Kick handelte instinktiv – den Schaden am eigenen Wagen nahm er ohne zu zögern in Kauf.