Moosach - Stop-and-Go-Verkehr kann sehr nervtötend sein. Wenn einem dann auch noch einer hinten drauf fährt, können schon mal die Sicherungen durchbrennen. So geschehen am Dienstag in der Moosacher Straße. Gegen 15.30 Uhr herrschte starker Verkehr auf der Moosacher Straße in Richtung stadteinwärts.