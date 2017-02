Auffällig unauffällig Donald Trump: Trägt er eine neue Haarfarbe?

Trumps Haare sind eine "Katastrophe"

Sein neuer Look beweist, was im vergangenen Jahr bereits durch seine ehemalige Friseurin Amy Lasch bestätigt wurde: Donald Trump färbt sich die Haare. In einem Interview mit dem britischen "Mirror" verriet sie im November 2016 interessante Details über Trumps Frisur. Die Färbung sei eine "Katastrophe" gewesen. Außerdem habe er für seine berühmte Föhnwelle so viel Haarlack verwendet, dass sein Haar "fest und mattiert" war.