Aufbruch ins Ungewisse, Next, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Mit den verbliebenen sieben Frauen und dem Bachelor geht es heute von Miami nach Texas, wo sie gemeinsam die nächsten Tage verbringen. Das erste Gruppendate findet mit allen Frauen statt: Auf einem mechanischen Bullen können die Frauen ihre Fähigkeiten als Cowgirl entdecken. Ein Date zu dritt endet mit einer Frau in einem Freiluft Whirlpool, bevor Daniel fünf Frauen zum Line Dance einlädt. Wer muss in der sechsten Nacht der Rosen gehen?

20:15 Uhr, kabel eins: Next, Actionthriller

Cris Johnson (Nicolas Cage) kann einige Minuten in die Zukunft sehen. Aber da er als Kind unzählige verstörende Untersuchungen über sich ergehen lassen musste, will er von seiner Gabe nichts wissen. Er nutzt sie nur, um sich als Zauberer und Gelegenheitsspieler in Las Vegas über Wasser zu halten. Dann aber bittet ihn die Agentin Callie Ferris (Julianne Moore) um Hilfe. Terroristen haben eine Atombombe gestohlen und planen, diese in Los Angeles zur Explosion zu bringen.

22:50 Uhr, Sat.1: Couchgeflüster, Komödie

Die attraktive 37-jährige New Yorkerin Rafi (Uma Thurman) ist frisch geschieden und Stammgast bei ihrer Therapeutin Lisa Metzger (Meryl Streep). Rafi, die Probleme mit ihrer Scheidung hat und meint, ihre biologische Uhr ticken zu hören, bekommt von Lisa den Rat, sich auf eine Affäre einzulassen. Was diese allerdings nicht ahnt: Rafi lässt sich prompt mit einem jüngeren Mann ein - der sich zu Lisas Leidwesen als ihr 23-jähriger Sohn David (Bryan Greenberg) herausstellt.