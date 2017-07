München – Wer dieser Tage auf oder an der Theresienwiese vorbei schlendert, der könnte meinen, er hat den Sommer verpennt. Ragt doch da tatsächlich schon das grüne Grundgerüst eines Wiesn-Zelts in den Himmel. Memo an uns selbst: Das Oktoberfest beginnt dieses Jahr am 16. September, also in 74 Tagen. Der Sommer ist im vollen Gange, die innere Uhr funktioniert, ein bisschen Zeit, bis der Wahnsinn wieder losgeht, ist noch.